Archie Harrison presentato alla regina

Si chiama Archie Harrison Mountbatten-Windsor il primogenito dei duchi di Sussex, Harry e Meghan. Nel giorno in cui il piccolo, nato lunedì, è stato presentato al mondo, i genitori ne hanno anche reso noto il nome. Noti per l’attitudine a infrangere etichette e protocolli, i duchi non si sono smentiti neppure questa volta: esattamente come l’annuncio della nascita, anche il nome è stato dato via Instagram. Insieme è stata pubblicata anche una foto in bianco e nero del momento che ritrae la regina Elisabetta II e il marito, il duca di Edimburgo, nel momento in cui conoscono il loro ottavo bisnipote, settimo nella linea di successione al trono. L’incontro, a cui era presente anche la mamma di Meghan, Doria Ragland, è avvenuto al castello di Windsor dove la coppia si è rifugiata dopo il parto. Archie è il diminutivo di Archibald, coraggioso. Harrison è chiaramente un tributo al padre (“figlio di Harry”). La coppia ha scelto nomi che non comparivano nella tradizione reale. In mattinata la coppia aveva presentato il bimbo al mondo.