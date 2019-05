Imperatore del Giappone Una limousine cabriolet

Fatti&Storie

Per l’incoronazione del nuovo imperatore Naruhito in ottobre, il Giappone ha scelta una macchina speciale e incredibile. Un pezzo unico di Toyota Century convertibile fatta su misura. Dispositivi di sicurezza stradale e top secret all’avanguardia, schermi ovunque, legni di piante giapponesi rarissime, finiture a mano e pelli cucite una per una. Le richieste erano particolari: la macchina doveva essere una limousine blindata, ma cabriolet (cosa mai vista al mondo), ecologica ma potentissima, strutturata in modo che l’imperatore e l’imperatrice potessero essere facilmente visti dal popolo, con il massimo della tecnica e dell’affidabilità. Sembra che al centro dell’abitacolo Naruhito avrà a disposizione anche un camino. Per motore ibrido un V8 a benzina affiancato a due motori elettrici. Già l’auto di serie da cui prende spunto costa 175.000 dollari, ma questo esemplare non ha prezzo.