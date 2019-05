Genoa-Roma 1-1 Giallorossi, occasione persa

Sport

CALCIO La Roma non va oltre l’1-1 in casa del Genoa nel posticipo della 35esima giornata di Serie A e vede complicarsi tremendamente la rincorsa ad un posto in Champions League. E’ successo proprio quello che Ranieri e i tifosi giallorossi temevano: l’Atalanta che vince in casa della Lazio e la mancata vittoria di Dzeko e compagni a Marassi. Roma che scivola a -3 dai nerazzurri orobici a tre giornate dalla fine, con il rischio di vedersi questa sera agganciati anche dal Milan a quota 59 punti. La squadra di Prandelli ha pareggiato al 91’ 8complice una indecisione di Mirante) il gol segnato all’82’ con uno splendido tiro al volo di El Shaarawy e poi ha anche avuto l’occasione di vincere con un rigore fallito dall’ex giallorosso Sanabria al 94’. Ora la lotta per l’accesso in Champions League si fa dura con l’Atalanta a +3 e con tre giornate ancora da disputare (domenica prossima all'Olimpico arriva la Juventus) Partita sempre sul filo dell’equilibrio che ha regalato un punto certamente più utile al Genoa che alla Roma: ma l’amaro in bocca resta per entrambe a causa di un finale thrilling. A tre partite dal termine e con Juve, Sassuolo e Parma ancora da affrontare, la lotta Champions si fa sempre più dura, ma Ranieri non perde la speranza. «Peccato, i tre punti ci servivano», ha ammesso il tecnico giallorosso a Sky Sport, con evidente amarezza. «Però non molliamo. È dura, siamo riusciti a raddrizzare una situazione problematica, ma lottiamo fino alla fine e siamo in corsa».