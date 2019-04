Volata Champions infuocata Sbagliare adesso è vietato

Sport

CALCIO Prima che questo articolo venisse scritto, l’Atalanta era quinta in classifica a 56 punti in condominio con Milan e Torino. Dopo la fine della prima stesura dell’articolo, l’Atalanta aveva battuto 2-0 l’Udinese ed era quarta, virtualmente in Champions League. Non c’è esempio migliore per spiegare l’estrema fluidità di questa lotta Champions in cui 5 squadre si contendono l’ultimo strapuntino rimasto libero sul treno della Champions League. Resisterà l’Atalanta al quarto posto? Chiedere alla Lazio, altra squadra con velleità d’Europa che conta e che domenica opiterà proprio i bergamaschi all’Olimpico. Perdere, a tre gare dalla fine, vorrebbe dire mancare l’obiettivo. A conti fatti nemmeno l’Inter, terza, è tranquillissima: l’Atalanta è a soli tre punti. La fortuna degli uomini di Spalletti è che dovranno vedersela con il già retrocesso Chievo nel prossimo turno. Il Milan, che il quarto posto l’ha occupato per due mesi, dovrà battere il Bologna, una delle squadre più spigolose del momento. La Roma versione Ranieri è ora quinta, e deve vincere a Marassi contro il Genoa, anche perchè la settimana successiva riceverà la visita della Juve. Poi c’è il Torino: per ora è a tre punti dal posto al sole. Ma venerdì c’è il derby della Mole con la Juventus: anche qui, l’ora della verità.