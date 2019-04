Fatti&Storie

Urne aperte oggi dalle 7 alle 23 in 34 comuni della Sicilia, la sola città capoluogo in cui si vota è Caltanissetta. Lo spoglio delle schede inizierà alle 23 subito dopo la chiusura dei seggi. Nei comuni con meno di 15.000 abitanti non è previsto ballottaggio: A Caltanissetta, Gela, Mazara del Vallo, Castelvetrano, Bagheria, Monreale ed Aci Castello, la soglia per vincere al primo turno è il 40%.