Sampdoria-Lazio 1-2 Europa, biancocelesti in corsa

Sport

CALCIO La Lazio c’è. I biancocelesti vanno a vincere sul difficile campo della Sampdoria e tengono ancora accesa una fiammella di speranza per una possibile qualificazione alla prossima Champions League. Sfumano invece i sogni europei per Quagliarella (gol numero 150 in Serie A) e compagni. Sulla scia della bella vittoria a Milano in Coppa Italia i biancocelesti partono subito fortissimo, andando in vantaggio dopo appena tre minuti: Caicedo (preferito ad Immobile dal primo minuto) approfitta di un incredibile errore di Colley e gli ruba palla involandosi nella metà campo avversaria e andando a far secco Audero con un bel tocco. Liguri scossi e che rischiano subito di subire il raddoppio con Correa, che salta benissimo Praet e calcia verso la porta con l’estremo difensore blucerchiato che si oppone con bravura. La squadra di Giampaolo appare disorientata e non riesce a costruire gioco, andando però vicina al pareggio al diciassettesimo con una conclusione di Quagliarella, che però si spegne sull'esterno della rete. Due minuti dopo ecco il 2-0 per i capitolini: cross dalla fascia di Romulo, Caicedo stacca benissimo e insacca mettendo a segno la sua personale doppietta. Di mezzo c’è il pesantissimo rosso a Ramirez, che lascia i blucerchiati in 10. Tutto fatto? Neanche per sogno. Perchè la Samp ingrana la marcia e mette sotto gli uomini di Inzaghi per parte del secondo tempo: Quagliarella accorcia, Defrel spreca l’occasione del pari, un palo di Romulo, un alo di Murro ma il risultato non cambia: 1-2.

Simone Inzaghi soddisfatto

«Siamo in ritardo - ha detto Simone Inzaghi- ma questa vittoria su un campo difficilissimo ci tiene dentro. Il calendario non è facile ma se giochiamo sempre così sarà un problema per le altre».