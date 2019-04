Coi super ponti 26 milioni in viaggio

Fatti&Storie

ROMA. Ventisei milioni di turisti in viaggio su strade e autostrade italiane. Tra di loro sette milioni e mezzo di stranieri. Per un movimento economico complessivo superiore ai 6,3 miliardi di euro. Sarà da record, insomma, il risultato del combinato disposto di festività pasquali e ponti legati al 25 aprile e al 1° maggio per l’industria turistica italiana e il suo indotto. Città d’arte, siti Unesco, riti sacri e rappresentazioni popolari a sfondo religioso, prodotti tipici enogastronomici i magneti d’attrazione. A stimare questo successo, alla vigilia delle festività, è una indagine condotta da CNA Turismo e Commercio tra gli aderenti alla Confederazione. Come ogni volta che la Pasqua cade "alta", vale a dire dopo il 15 aprile, le previsioni per il movimento turistico sono positive. Da un lato si spera in un tempo clemente, dall’altro sono più lontane le festività natalizie e più forte, quindi, è il desiderio di svago. Anche quest’anno, con la Pasqua che cade il 21 aprile, la tradizione non dovrebbe essere smentita. L'indagine della CNA prevede che in occasione delle festività pasquali, grosso modo tra venerdì 19 e martedì 23 aprile, ma con un picco tra sabato 20 e lunedì 22, si mettano in viaggio su strade e autostrade italiane 14 milioni di vacanzieri. Molti per raggiungere mete turistiche, ma in buon numero anche per congiungersi con i parenti. Sul totale dei previsti 14 milioni di turisti su gomma due milioni e mezzo arriveranno dall’estero. Complessivamente il giro d’affari dovrebbe raggiungere quest’anno i 3,5 miliardi, in crescita di 400 milioni rispetto al 2018. Una somma pro capite di circa 250 euro. Tra i turisti in movimento nel periodo pasquale, il 32% pernotterà fuori dalla propria casa per una notte, il 44% per due notti e il 24% per tre notti o più. Nella scelta dell’alloggio, il 38% privilegerà bed&breakfast e agriturismi, il 35% gli alberghi e il 27% case private (di famiglia comprese). Nell’organizzazione del viaggio primeggia il fai-da-te, scelto dal 46% dei turisti.

NOVE ITINERARI:

In Abruzzo tra i lupi

L’Abruzzo è meta ideale per un breve soggiorno durante questo lungo periodo festivo per chi è amante della natura, magari con figli al seguito. Tra le escursioni più interessanti quella serale nel Parco Nazionale d'Abruzzo alla ricerca del lupo. www.wildlifeadventures.it/tour/con-gli-occhi-del-lupo.

Il sentiero degli dei

“Quella strada sospesa sul magico golfo delle Sirene solcato ancora oggi dalla memoria e dal mito”. È così che Italo Calvino descriveva questo percorso lungo i Monti Lattari, che a Pasqua vi farà innamorare della Costiera Amalfitana. Il sentiero degli dei, 8 km parte da Agerola, dove si può dormire in un b&b.

La ciclovia Adriatica

Amanti delle due ruote? La riviera romagnola è una meta da scegliere anche per pochi giorni di permanenza. Pernottando in un Bikehotel, da non perdere la ciclovia Adriatica tra Rimini e Riccione. Il tragitto, circa 10 km, è interamente pianeggiante. Ricchissima l’offerta di parchi a tema nella zona.

Borghi in Tuscia

Per un intermezzo fra natura e storia, la Tuscia è un’ottima meta per le imminenti festività. Fra tutti i borghi da non perdere il “paese che muore”, Civita di Bagnoregio. A causa del progressivo sgretolamento della rupe di tufo sulla quale sorge, è un luogo unico al mondo. Da esplorare anche il Parco Fluviale del Tevere.

Terme libere

Un paio di giorni alle terme, magari gratuitamente? Da non perdere, vicino a Caastiglion d’Orcia, Bagni San Filippo. Nota anche come “il fosso bianco” o come “la cascata della balena bianca”, questa vasca termale merita l’attenzione di tutti per lo spettacolo incontaminato intorno alla benefica acqua termale.

Tradizione a Procida

Lontana dalla mondanità di Capri e dalla folla di Ischia Procida (Na) è meta ideale per tre giorni fra natura, profumi di primavera e anche molta tradizione. Durante la Settimana Santa, dalla sera del Giovedì Santo alla sera del Venerdì Santo, si svolgono le processioni più belle e importanti.

A Torino per l’Egizio

Aperture straordinarie e prolungate per Pasqua, Pasquetta e il 25 aprile fino alle ore 21:00 per il meraviglioso Museo Egizio a Torino. Vale la pena una gita nel capoluogo piemontese anche solo per far visita a questo straordinario luogo di storia. Comodissimo arrivare in treno in città e pernottare in un B&b.

Natale di Roma

Vale la pena scegliere la Capitale per i giorni di Pasqua perché quest’anno in concomitanza con il Natale di Roma. Dal 19 al 22 attività gratuite di ogni tipo al Circo Massimo. Musiche di cetre e flauti, parate di centurioni, show di gladiatori, letture e mostre storiche, una partita di antico calcio romano.

Milano per Leonardo

Se si è appassionati di scienza Milano sarà la meta ideale anche per soli due giorni. Con una spettacolare mostra temporanea il Museo della Scienza e della Tecnologia celebra il V° centenario della morte di Leonardo del 2019. E se dovesse piovere, altra mostra da non perdere alla Reggia di Monza 140 opere di Andy Warhol.

