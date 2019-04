T-Rex vendesi a 3 milioni L'ira degli scienziati

Fatti&Storie

Bastano 3 milioni di dollari per comprare un piccolo dinosauro. Per la precisione, per un "baby T-Rex" messo all'asta su eBay. E la rivista Science a scriverne, riferendo anche dell'ira della comunità scientifica statunitense abbattutasi sul proprietario e scopritore del rettile, Alan Detrich. In sostanza, afferma la rivista, i paleontologi condannano con veemenza la vendita, in quanto "innalza il prezzo di esemplari di grande valore per la scienza". Ma soprattutto, il timore è che il piccolo dinosauro - che ha il soprannome di "Figlio di Sansone", che ha la bellezza di 68 milioni di anni e che è stato scoperto da stesso Detrich insieme a suo fratello nel 2013 - finisca nelle grinfie di acquirenti privati e pertanto sottratto alla scienza. Non solo. Il paradosso è che, proprio grazie a Detrich - che sul proprio account Twitter si autodefinisce "cacciatore di fossili celebre in tutto il mondo", nonché "scopritore dei resti di un T-Rex in South Dakota nel 1992" - il T-Rex è stato esposto negli ultimi anni al Museo di Storia Naturale di Lawrence dell'Università del Kansas, facendo così aumentare il suo valore commerciale.

Giovane T-Rex. Sulla piattaforma di eBay, il "figlio di Sansone" è sponsorizzato come il più giovane esemplare di T-Rex mai scoperto. La rabbia dei paleontologi si spiega anche con la convinzione che lo studio delle sue ossa possa portare ad una vera e propria "svolta" nella ricerca sui dinosauri: la domanda, in sostanza, è se uno scheletro così minuto dipenda semplicemente dal fatto che si tratta di un Thyrannosaurus Rex adolescente, oppure se in realtà siamo di fronte "ad una specie nuova di dinosauri". Domande a cui il milionario che si prepara a sborsare 3 milioni di dollari difficilmente saprà dare una risposta.