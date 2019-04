Cani e gatti allungano la vita

Fatti&Storie

ROMA L’animale da compagnia è una buona ricetta per vivere in salute e a lungo. Specie per le persone anziane, per il 68% delle quali la compagnia di un animale influenza positivamente il benessere fisico e mentale. A dirlo è un rapporto di Senior Italia FederAnziani da cui si evince che un anziano su due ne possiede almeno uno e il trend è in continua crescita: tra il 2015 e il 2017 la percentuale di proprietari di animali tra i senior è infatti salita dal 39% al 55%.

L’attività fisica migliora molto

Avere un animale costringe gli anziani al movimento e incide quindi positivamente sulla salute fisica. Oltre l'89% porta fuori il cane e il 78,7% lo fa ogni giorno. Per la maggior parte dei senior la presenza di un pet incide positivamente anche sulla salute psichica poiche' mantiene attivi mentalmente. Le attività da svolgere in compagnia dell'animale sono - secondo gli intervistati - quelle che vengono fatte più volentieri, seguite dal leggere un libro o ascoltare la musica. Da un'analisi della letteratura scientifica internazionale, condotta dal Centro Studi Senior Italia, emerge anche che i possessori di cani hanno il 57% di probabilità in più di svolgere attività fisica rispetto a chi non ne ha e gli over 65 sono più in forma, tanto da dimostrare biologicamente 10 anni di meno (Zhiqiang Feng et al. della University of St Andrew).

Un risparmio sanitario

Il buono stato di salute degli anziani determina anche un risparmio per il Servizio sanitario nazionale. Emerge che con una camminata di 1,4 ore al giorno, 432.000 diabetici avrebbero meno complicanze e ci sarebbe un risparmio pari a circa 1,2 miliardi di euro. Inoltre, diminuirebbe l'incidenza di patologie cardiovascolari (-7%) con risparmi pari a circa 1,3 miliardi di euro. Dal punto di vista psicologico, infine, prendersi cura di un animale aumenterebbe la stima di se stessi (+6%) e con più alti livelli di esercizio fisico (+10,5%) e una minore incidenza di depressione (-5,73%) si risparmierebbero circa 252 mila euro l'anno.

Padroni più responsabili

I proprietari over 65 sono possessori responsabili: attenti alle cure veterinarie (l'85% di loro porta regolarmente il proprio animale dal veterinario) e all'accudimento costante del loro mantenimento in salute e benessere. Per questo Senior Italia FederAnziani ha lanciato un'iniziativa indirizzata alle persone anziane, ma non solo, che intendano adottare un animale da compagnia. Si tratta del progetto “Insieme è meglio”, nato da una collaborazione tra Senior Italia FederAnziani e Federchimica Aisa (Associazione Nazionale Imprese Salute Animale), che ha portato alla mappatura dei canili e gattili d'Italia e alla realizzazione di un database che consentirà a chiunque lo desideri di ricercare la struttura per animali più vicina a casa propria. «Gli animali da compagnia - ha detto Pierpaolo Sileri, presidente della Commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama - E' stato dimostrato scientificamente che chi vive con un animale da affezione riesce a ridurre i rischi di diabete e ipertensione e anche di depressione. Gli animali sono un antidoto enorme contro la solitudine. I cani, poi, aiutano anche a tenersi in qualche modo in forma».

Canili e gattili, la prima è Roma

Adottare un animale e cercare una struttura vicina a casa diventa sempre più facile. Una mappatura dei canili e gattili d'Italia, realizzata da Senior Italia FederAnziani, ha permesso di creare un database che consente a tutti di ricercare la struttura presente in ogni Comune. Attraverso il censimento sono state individuate circa 949 strutture su tutto il territorio. Tra le città, la prima e' Roma con 24 strutture, seguita da Palermo (11), Napoli (10), Milano (7) e Torino (6). Dal punto di vista regionale la Lombardia detiene il primato (128 strutture), si posizionano poi Piemonte e Campania (99), Lazio (87), Emilia Romagna (73), Marche (64), Sicilia (59), Toscana (58), Puglia (57), Veneto (33), Abruzzo, Sardegna e Calabria (31), Liguria (28), Friuli Venezia Giulia (20), Umbria (15), Trentino Alto Adige (14), Basilicata (12), Molise (9), Val D'Aosta (1).

