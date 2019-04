Vaccini, i presidi "Errore abrogare la Lorenzin"

Fatti&Storie

ROMA Crescono i malumori nel M5S sull’emendamento in commissione Sanità a Palazzo Madama - firmato dalla Lega e dal senatore M5S Sileri - che mira a cancellare l’obbligatorietà del certificato vaccinale per l’iscrizione ai nidi e alle materne. «Io non sarò complice - ha annunciato la senatrice dei Cinque Stelle Elena Fattori, seguendo l’esempio del collega Trizzino - l’Oms ha incluso l’esitazione vaccinale tra i pericoli per la salute mondiale del 2019 e nel nostro Paese si piangono ancora morti per malattie che non dovrebbero essere più in circolazione. Occorre dare messaggi univoci e chiari, fondati sulle ragioni della medicina e della scienza. La salute dei bimbi - ha aggiunto - non può essere sacrificata a logiche di equilibri politici e ambizioni elettorali». «Non saremo mai complici per una morte evitabile grazie ai vaccini», ha rincarato il deputato M5S Giorgio Trizzino.

La reazione dei presidi

«È un errore abrogare la legge Lorenzin, io sono favorevole al mantenimento dell'obbligo di vaccinazione per l'ammissione all'asilo nido e alla materna». Lo dice Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi, commentando la nuova legge sui vaccini. «Questa legge - afferma Giannelli - prevede che siano i dirigenti scolastici a farsi carico di misure di tutela che non esistono, infatti non spiega quali potrebbero essere. I presidi non possono inventarsi misure come se fossero epidemiologi o infettivologi". Giannelli sottolinea inoltre che "l'ambiente scolastico favorisce il contagio, in quanto i bambini giocano insieme, si toccano e si scambiano il cibo.Un bimbo in classe - osserva - può essere portatore di un'infezione e se un altro non si può vaccinare diventa a rischio, anche se tra i due non c'e' contatto fisico: molte malattie si trasmettono per via aerea, e le scuole, spesso e calde favoriscono il contagio».

