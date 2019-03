Tre stazioni chiuse, rinforzate le navette

Fatti&Storie

E' stato rinforzato il servizio navette messo in campo da Atac in seguito alla chiusura delle tre stazioni della metro A di Roma: Repubblica, Barberini e Spagna. La flotta è composta da vetture dedicate con frequenza di 5 minuti. Questo il percorso programmato: Direzione Flaminio: Termini-viale Luigi Einaudi-piazza della Repubblica-via Nazionale-Traforo-via del Tritone-piazza Barberini-via Veneto-Porta Pinciana-Villa Borghese-piazzale Flaminio Da Flaminio: Piazzale Flaminio-Villa Borghese-porta Pinciana-via Veneto-piazza Barberini-via Veneto-via Vittorio Emanuele Orlando-piazza della Repubblica-via delle Terme di Diocleziano-Termini.

Meleo. "Sin da questo weekend Atac ha istituito una flotta sostitutiva che seguirà lo stesso orario della metro - dichiara l'assessore alla Città in Movimento di Roma Capitale, Linda Meleo - Siamo in contatto con la centrale che eroga il servizio di superficie per monitorare passo dopo passo la situazione. Voglio ricordare che in questi giorni Atac è impegnata per la risoluzione del contratto con la ditta responsabile della manutenzione delle metro in città. Un atto dovuto. Consapevoli dei disagi provocati dalla chiusura di queste tre fermate siamo a lavoro per trovare soluzioni nel piu' breve tempo possibile e rispondere ai bisogni della cittadinanza".