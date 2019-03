Da Roma al Sudafrica per salvare baby fenicotteri

Animali

Zoomarine ha partecipato a una cordata internazionale per salvare migliaia di fenicotteri a rischio estinzione in Sud Africa. Il progetto contribuisce al salvataggio di pulcini di fenicottero grazie all’impegno di un proprio esperto appena rientrato dall’Africa. Giuseppe Chialà, biologo, ha lavorato nel team internazionale alla diga africana di Kamfers, sito di riproduzione di moltissimi fenicotteri che, per effetto dei cambiamenti climatici, si sta velocemente prosciugando.

La sfida. Migliaia i piccoli di fenicottero minore a rischio sopravvivenza, abbandonati dagli adulti costretti ad emigrare a causa del cambiamento climatico e della conseguente scarsità di risorse idriche. Zoomarine e ZoomarineTrust Onlus hanno subito accettato la sfida, rappresentando l’Italia in questo grande progetto di conservazione e tutela di uno degli animali più conosciuti e amati al mondo. Per settimane è stata svolta una attività manuale di nutrizione dei pulcini, imbeccando in siti protetti i piccoli di fenicottero abbandonati dai genitori. Un lavoro di alta specializzazione e delicatezza senza precedenti che ha consentito il salvataggio di migliaia di esemplari.

La specie. I fenicotteri minori sono uccelli che vivono esclusivamente in grandi colonie che possono contare fino ad un milione di individui. La specie abita principalmente l'Africa subsahariana, dalla penisola arabica sino al subcontinente indiano. Le principali aree di nidificazione si trovano in prossimità dei laghi della Rift Valley, in Africa orientale (Etiopia, Kenya e Tanzania). Altre aree minori si trovano in Africa occidentale, Africa meridionale, India e Pakistan. Il fenicottero minore si alimenta esclusivamente di minuscole alghe e di piccoli crostacei. Proprio quest'alimentazione conferisce loro il classico colore rosa acceso, poiché le alghe contengono dei pigmenti colorati. Zoomarine ha maturato una importante esperienza nella cura e tutela di numerose specie, tra cui proprio i fenicotteri minori, di cui il Parco ospita 28 esemplari .

GIORGIA BONDANINI