La Basilicata va al voto Per la Regione 4 candidati

Fatti&Storie

Sono 573.970 gli elettori che domenica voteranno in Basilicata, dalle ore 7 alle 23, per eleggere il presidente della Regione e i 20 componenti del consiglio regionale, 13 in provincia di Potenza e sette in quella di Matera. Nel Potentino gli elettori sono 397.105, nel Materano 176.865. Come in altre Regioni, la votazione avviene attraverso un'unica scheda che riporta nome e cognome dei candidati alla carica di presidente, nonché i contrassegni delle liste, o della lista singola che lo appoggiano, affiancati da due righe per esprimere l'eventuale voto di preferenza. L'elettore potrà votare per il candidato presidente e in questo caso il voto non si estende alle liste collegate (o alla lista singola collegata). Un meccanismo diverso rispetto a quello con cui si è votato nelle politiche del 4 marzo 2018, dove il voto dato solo al candidato nel collegio uninominale si estendeva anche alle liste, in proporzione ai voti da queste ottenuti. L'alternativa è anche votare per un candidato presidente e per una lista, tracciando un segno sul nome del candidato presidente e un segno sul simbolo della lista collegata, oppure una sola delle più liste collegate. In questo caso, l'elettore sceglie di dare il proprio voto non solo al candidato governatore, ma anche ad una delle liste che lo appoggiano. La preferenza data a più liste collegate allo stesso candidato presidente verrà attribuita solo a quest'ultimo. Nel caso in cui l'elettore esprima un voto solo a favore di una lista, esso si intende espresso anche a favore del candidato alla carica di presidente della Regione con la stessa collegato.

Voto disgiunto. Come avvenuto in Abruzzo, anche in Basilicata non c'è la possibilità del voto disgiunto: non si può votare per una lista e allo stesso tempo mettere la croce sul nome di un candidato governatore non appoggiato dalla stessa lista, pena l'annullamento del voto. Previste, poi, tre soglie di sbarramento e un premio di maggioranza graduale.

Candidati. Quattro i candidati, nessun dei quali politico di professione. In corsa per il M5S Antonio Mattia, potentino, 47 anni, laureato in giurisprudenza e gestore di un centro ludico-ricreativo per bambini e famiglie nel capoluogo lucano. Mattia, sostenuto dalla sola lista pentastellata, lo scorso agosto ha vinto le "regionarie" sulla piattaforma Rousseau. E' stato, invece, Silvio Berlusconi a scegliere come candidato della coalizione di centro destra l'ex generale della Guardia di Finanza Vito Bardi, 68enne, potentino d'origine e napoletano di residenza; 4 lauree, un master e numerosi incarichi di comando. A sostegno dell'ex ufficiale in congedo, cinque liste: Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Bardi Presidente-Basilicata positiva e Idea-Un'Altra Basilicata. Carlo Trerotola è il candidato attorno al quale il centro-sinistra lucano è riuscito a trovare la quadra per provare a non perdere la Regione dopo lo scandalo sulla sanità che ha travolto il governatore uscente, Marcello Pittella (Pd). A sostegno di Trerotola, 61 anni, altro potentino, titolare di una farmacia nel capoluogo, sette liste: Comunità democratiche-Pd, Basilicataprima Riscatto, Progressisti per la Basilicata, Psi, Lista del Presidente Trerotola, Avanti Basilicata e Verdi. Quarto candidato governatore è Valerio Tramutoli, 61enne, anche lui di Potenza. Docente di fisica dell'Università degli studi della Basilicata della Scuola di ingegneria, corre senza il sostegno dei partiti essendo appoggiato dalla sola lista 'Basilicata possibile'.