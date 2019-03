"Generiamo lavoro", ecco il cantiere delle Acli

Job

In un contesto occupazionale sempre più difficile e ostile entrano nel vivo i lavori del cantiere “Insieme…Generiamo Lavoro”, promosso dalle Acli di Roma e dalla Pastorale Sociale della Diocesi di Roma, finanziato dalla Regione Lazio con le risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e in collaborazione con Cisl di Roma Capitale e Rieti, Mcl Roma, Mlac Lazio, AC Roma, UCID Roma, Confcooperative Roma e Centro Elis. Il cantiere, nato dall’esperienza del progetto “Generare Futuro”, vuole essere una risposta concreta alle Settimane Sociali svolte a Cagliari, incentrate sul tema “Il lavoro che vogliamo: libero, creativo, partecipativo e solidale”. Una risposta che vede il coinvolgimento attivo di diverse Organizzazioni che si riconoscono nei valori della dottrina sociale delle Chiesa e che hanno deciso di concentrare tutte le proprie risorse ed energie per costituire soluzioni concrete al problema della dignità del lavoro, all’interno di un orizzonte di rinnovamento comune e condiviso.

Itinerari. Pilastro del Cantiere è l’Itinerario giovani e lavORO. Giunto alla sua II edizione l’itinerario, completamente gratuito, è rivolto ai giovani tra i 18 e i 30 anni, con l’obiettivo di valorizzare le competenze e i talenti dei giovani, integrando innovazione tecnologica e abilità manuali e rivolgendo contemporaneamente particolare attenzione allo sviluppo delle competenze trasversali degli iscritti. Il primo incontro previsto per l'8 aprile in via della Madonna dei Monti 14, dall 16.30 alle 19.30.

Sul tavolo un percorso formativo e informativo, articolato in un ciclo di 10 appuntamenti, che coniugando teoria e pratica e valorizzando l’eccellenza e il know-how di ogni organizzazione aderente, punta ad aiutare i giovani a sviluppare una visione alta del lavoro; attivare un processo di auto conoscenza, comprensione e sviluppo delle proprie attitudini; favorire la presa di decisione e l’assunzione di responsabilità nelle scelte; fornire un kit di strumenti per facilitare l’avvicinamento e l’ingresso nel mondo del lavoro; informare riguardo tutte le opportunità offerte dal mercato del lavoro.