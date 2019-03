Esperimento incredibile Invertita direzione del tempo

Fatti&Storie

SCIENZA I ricercatori del Moscow Institute of Physics, insieme a colleghi svizzeri e statunitensi, hanno annunciato di essere riusciti a «invertire la direzione del tempo» con un computer quantistico. Il rivoluzionario esperimento, spiega l’Independent, sembra contraddire le leggi cardine della fisica e potrebbe alterare la nostra percezione dei processi che guidano l’universo. La testata paragona l’esperimento al «rimettere nella posizione iniziale un set di palle da biliardo sparso sul tavolo» con un «colpo calcolato alla precisione per riportarle alla posizione di origine».

Dal caos all'ordine

La «macchina del tempo» era composta da un rudimentale computer quantistico, le cui unità di informazione sono i qubit, ovvero “bit quantistici”, che, oltre ai valori zero e uno, possono assumere un valore che «sovrappone» entrambi gli stati. Durante l’esperimento è stato lanciato un «programma di evoluzione» che ha portato i qubit a disegnare sequenze di zero e uno mutevoli e sempre più complesse. In seguito, un altro programma ha modificato la sequenza di qubit riportandola dal caos all’ordine originario.

In direzione opposta

«Abbiamo creato artificialmente uno stato che evolve in una direzione opposta alla freccia del tempo termodinamica», ha spiegato il capo del gruppo di ricerca. La seconda legge della termodinamica prevede infatti che l’universo segua una sola direzione: dall’ordine al disordine. Proseguendo il paragone con il biliardo, il risultato dell’esperimento è l’equivalente di vedere le palle tornare nel triangolo con un movimento contrario rispetto a quello che le aveva sparse. Qualcosa di inconcepibile secondo le regole della fisica conosciute.

