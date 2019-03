Studiosi e volontari sul volo maledetto

Fatti&Storie

ROMA Volontari, funzionari dell’Onu, figure politiche provenienti dal mondo della cultura. Sono gli identikit delle otto vittime italiane dell’incidente del Boeing. A bordo del volo si trovava Sebastiano Tusa, archeologo di fama internazionale (con ricerche svolte in Italia, Pakistan, Iran e Iraq) e assessore ai Beni culturali della Regione Sicilia (dal 2018 al posto del critico d’arte Vittorio Sgarbi). Tusa - che è stato anche Sovrintendente del Mare della Regione - era diretto a Malindi, in Kenia, per una conferenza internazionale promossa dall’Unesco.

I volontari delle ong

Il mondo delle ong piange almeno quattro vittime, tra cui Paolo Dieci, 56enne sposato e padre di tre figli residente a Roma, presidente della ong Cisp e rete LinK 2007, un’associazione di coordinamento consortile che raggruppa alcune delle più importanti Organizzazioni non governative italiane. E poi Carlo Spini, 75 anni, medico e presidente della onlus bergamasca Africa Tremila, originario di Sansepolcro (Arezzo) e residente a Pistoia. Viaggiava con la moglie Gabriella Vigiani e con un altro membro della onlus, Matteo Ravasio, commercialista e tesoriere. Africa Tremila è un’associazione di volontari che opera nei Paesi in via di Sviluppo realizzando programmi umanitari a breve e medio termine. I tre volontari stavano raggiungendo la località di Juba, dove la onlus ha costruito un ospedale.

Le funzionarie Onu

Sul volo della tragedia c’erano anche due trentenni romane, funzionarie del World Food Programme dell’Onu: Virginia Chimenti e Maria Pilar Buzzetti. La prima laureata alla Bocconi di Milano e la seconda all’università di Tor Vergata di Roma e sin da giovanissima impegnata nella cooperazione. Stavano andando a Nairobi per partecipare alla conferenza sul clima organizzata dalle Nazioni Unite. L’ottava vittima di cittadinanza italiana è Rosemary Mumbi.

