Vertice serale di Governo Si punta a sbloccare cantieri

Cena tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, a Palazzo Chigi, per cercare di mettere a fuoco i temi economici e l'agenda di governo. Matteo Salvini si dice "molto soddisfatto" dall'incontro di stasera: "Si va avanti su investimenti, sblocca cantieri e autonomia", fa sapere il vicepremier leghista. Dallo staff del ministro dell'Interno si aggiunge che si è trattato di un "incontro cordiale". Codice degli appalti, parola d'ordine semplificazione, sbloccare opere pubbliche e cantieri, corsia veloce per l'autonomia: questi alcuni dei temi affrontati dai tre esponenti di governo.

La corsa. Salvini vorrebbe dare attuazione alla fase due del governo con il M5S, dopo il via libera alla legge di bilancio che conteneva i due provvedimenti bandiera, reddito di cittadinanza e Quota 100. In cima alle priorità leghiste ci sono, in primo luogo, l'autonomia differenziata di Lombardia e Veneto e la nuova legge sulla legittima difesa la cui discussione alla Camera è stata rinviata alla prossima settimana ma che Salvini ha detto di voler approvare entro marzo. Ma il leader leghista crede fortemente anche al progetto sulle infrastrutture consegnato al presidente del Consiglio. "Ieri ho consegnato al presidente Giuseppe Conte una nostra proposta elaborata dagli uffici della Lega, un decreto sblocca-cantieri, perche' qui occorre aprire i cantieri", ha anticipato da Cagliari, dove è volato per festeggiare il successo alle Regionali di Christian Solinas. "Ci sono cantieri fermi da 20 anni, detto questo - ha osservato - non mi interessano le colpe del passato, adesso ci siamo noi e ho dato nelle mani del premier una proposta di decreto legge urgente sblocca-cantieri, perché se non riparte l'edilizia il Paese rimane fermo". Salvini ha spiegato che si tratta di "un dettagliato e articolato decreto legge, presentabile domani mattina che dimezza i tempi della burocrazia e permette di partire a tanti cantieri fermi". E a chi gli ha chiesto se nel provvedimento ci sono anche misure per sbloccare la Tav, ha puntualizzato: "Su questo lavoriamo su un altro tavolo".