Tav, il cda di Telt può sbloccare i bandi

ROMA «Sulla Tav troveremo una soluzione partendo dall’analisi costi/benefici». Ne è convinto il vicepremier Luigi Di Maio. Ma nel frattempo il treno continua la sua corsa. Così oggi è in programma il cda di Telt, la società incaricata della realizzazione della Torino-Lione, che - in assenza di uno stop esplicito all’opera - potrebbe dare il via ai bandi da 2,3 mld rimasti “congelati” dallo scorso dicembre. A fare pressing sulla Telt, affinchè proceda, sono il Governatore del Piemonte e i Comitati Sì Tav.

Chiamparino: «Più fondi da Ue»

«Mi auguro che, anche per non rischiare di fronte alle loro responsabilità, si proceda con i bandi per le gare che consentano di proseguire i lavori - ha detto Sergio Chiamparino - il vicepresidente della Regione Auvergne-Rhone-Alp, Etienne Blanc, mi ha comunicato una buona notizia: in una riunione con la Commissione, l’Unione Europea ha confermato la disponibilità a finanziare al 50% non solo il tunnel di base della Torino-Lione, ma anche le tratte nazionali di avvicinamento. In questo modo si dimezzerebbe per l’Italia il costo della tratta nazionale, da 1,7 miliardi a 850 milioni, e si abbasserebbe di un ulteriore 10% il costo del tunnel di base. Una ragione in più perché Telt dia il via libera ai nuovi bandi e perché il governo metta da parte le pantomime elettorali e si assuma la responsabilità politica di dare il via libera».

«Non esiste alcuna condizione per non procedere nel lancio delle gare d’appalto», fanno eco i comitati per il Sì alla Tav promotori delle manifestazioni di piazza. Intanto il sindaco di Milano, Sala, ha fatto sapere che giovedì ospiterà il primo cittadino di Lione, Collomb, per una discussione tecnica sulla Torino-Lione.

