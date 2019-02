Stop ai diesel euro 4 aspettando Area B

Fatti&Storie

Stop alla circolazione dei veicoli fino a euro 4 diesel in città, obbligo di spegnere i motori in sosta e riduzione di un grado del riscaldamento domestico. Partono martedì 19 le misure temporanee di primo livello nelle province di Cremona, Lodi, Milano, Monza e Brianza, Pavia e Varese. Provvedimenti che scattano dopo il superamento dei valori di PM10 per 4 giorni consecutivi. E le previsioni meteo non promettono niente di nuovo almeno fino a giovedì.

La centralina di viale Marche è già quota 32, basta un soffio per superare i 35 giorni di sforamento dei limiti di Pm10 fissati dalla Ue. Dopo saremo in infrazione. Cade a proposito quindi l’area B, che nel 72% del territorio milanese limiterà i veicoli inquinanti a partire da lunedì 25 febbraio. Tema che sarà al centro della cabina di regia Aria oggi con la Regione Lombardia: sul tavolo l’armonizzazione di divieti e deroghe, tema sensibile soprattutto per gli ambulanti che stanno conducendo una battaglia per allargare le maglie delle deroghe. Oggi i rappresentanti di categoria (dagli artigiani ai tassisti agli ambulanti) incontreranno l’assessore ai trasporti Marco Granelli.

Resta sullo sfondo la questione dell’integrazione tariffaria e l’aumento del biglietto Atm. Ieri i sindaci dell’area metropolitana, compresi quelli di Forza Italia e con l’astensione della Lega hanno approvato (64 a favore, 7 astenuti) un ordine del giorno che impegna il Consiglio metropolitano, nella prima seduta utile, ad autorizzare il rappresentante della Città metropolitana, cioè il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a votare a favore all'approvazione della proposta di Sistema Tariffario Integrato di Bacino di Mobilità di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. Un punto a favore di Sala nello scontro con la Regione.

PAOLA RIZZI @paolarizzimanca

Nella mappa la situazione del Pm10 registrata sulla Lombardia domenica 17.