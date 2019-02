I Campionati mondiali di yoga sul palo

Fatti&Storie

INDIA I corpi muscolosi nudi ricoperti da un costume da bagno e acrobazie incredibili su un palo fissato a terra: in India si sono svolti i primi Campionati del Mondo di “Mallakhamb”, una disciplina sportiva molto antica ma poco conosciuta all’estero. Nato nell’India occidentale, questo sport tradizionale, le cui tracce risalgono al dodicesimo secolo, è un mix tra ginnastica acrobatica e yoga. Si fa attorno ad un palo in palissandro alto due metri e mezzo, liscio e lucidato con oli di ricino, fissato a terra e piatto in cima. Da qui il soprannome di “yoga sul palo”. Al primo campionato mondiale hanno partecipato un centinaio di atleti provenienti da 15 Paesi. Ora si mira a far entrare la disciplina tra quelle olimpiche. Non si tratta solo di forza: fare yoga in aria «costruisce la fiducia in se stessi e il coraggio».

