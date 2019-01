Conte avvistato a Milano vicino alla sede dell'Inter

Sport

CALCIO Antonio Conte all’Inter? A poche ore da Inter-Lazio di Coppa Italia, ieri, i tifosi nerazzurri sul web sono impazziti dopo che l’ex ct della Nazionale (uno nei nomi che circolano in caso di divorzio con Spalletti) è stato intercettato dalle telecamere di BeinSports in pieno centro di Milano a due passi dalla sede dell’Inter. «Contatti? No comment», ha detto Conte, occhiali scuri sul viso senza però smentire quella che potrebbe essere una svolta clamorosa per il futuro dell’Inter.

Tempo di bilanci

Nel frattempo, per il calciomercato è tempo di bilanci. Inter: presi Brazao dal Cruseiro (girato al Parma), Cedric, poi per giugno Godin e Gravillon. Juventus: preso per giugno Ramsey, già arrivato dalla Lazio Caceres. Partito Bebatia (Al-Duhai). Lazio: colpo Romulo dal Genoa, prenotato per giugno Casasola dalla Salernitana (club di Lotito). Cessioni: Caceres e Murgia. Milan, arrivati Paquetà, Piatek, Tiago Djalo, Abanda, Michelis Nikos. Partiti Higuain, Bellanova e Halilovic. Roma: fallita la trattativa per Domagoj Vida. Zero arrivi, una partenza: Luca Pellegrini al Cagliari. A Torino arriva Portanova, partono Lyanco ed Edera.