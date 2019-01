Vida, la Roma insiste Il Milan cerca Carrasco

Sport

CALCIO Ultime ore di calciomercato oggi: La Lazio piomba su Edon Zhegrova, il “Messi del Kosovo”, del Genk: lo riferisce il portale belga “voetbalnieuws.be” Ufficiale Murgia alla Spal. Ivan Perisic non partirà (per ora): trattativa arenata con l’Arsenal, l’Inter ora dovrà gestire il malcontento del giocatore. La Roma insiste per il croato Vida ed oggi Monchi tenterà l’affondo. Il Milan sta provando a chiudere per un altro esterno: Carrasco. Si lavora sul prestito di 6 mesi. Dopo Ramsey a parametro zero Paratici insiste per il francese Ndombele: ma sarà a giugno.