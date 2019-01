Verso Inter-Lazio Spalletti, dubbio Joao Mario

Sport

CALCIO Prova d’appello dopo gli intoppi di campionato questa sera per l’Inter. La squadra di Spalletti contenderà alla lazio l’accesso in semifinale di Coppa Italia. Il tecnico nerazzurro sceglierà il 4-3-3, darà spazio a Politano (squalificato in campionato) ed ha un solo dubbio: Joao Mario o Candreva? Sempre più probabile il forfait di De Vrij. Fronte Lazio: Durmisi in vantaggio su Lulic a sinistra, riposo per Luis Alberto e possibile coppia d’attacco Immobile-Caicedo. Ci sarà anche Milinkovic-Savic, squalificato in campionato.