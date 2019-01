Milan-Napoli 2-0 Rossoneri nel segno di Piatek

Sport

CALCIO Higuain chi? A San Siro il signor Krzysztof Piatek, alla prima da titolare in rossonero, ha distrutto da solo la difesa del Napoli regalando al Milan il passaggio in semifinale: dopo 10 minuti aveva già segnato il primo gol, passano altri 17 giri giri di lancetta ed arriva pure il secondo gioiello in cui ha preso il tempo a Koulibaly ed ha infilato la via della rete con un gran destro in diagonale. Non male. Ce ne è abbastanza perchè Higuain a Londra si mangi il cappello, visto Piatek ha lasciato intravedere ciò che si è sempre cercato nel Pipita: la personalità. Il gol del polacco che ha sbloccato il risultato e condizionato la gara, mentre il raddoppio è stata un’altra mazzata psicologica per il Napoli, che non ha saputo reagire se non in maniera scolastica e prevedibile. Nella ripresa Ancelotti cambia assetto, passando al 4-3-3 con Ounas a destra e Insigne a sinistra. Al 48’ Milik ha già l’occasione di accorciare ma viene murato da Romagnoli: poi è iniziato un lungo monologo azzurro scandito da pochi acuti, come il tiro da fuori di Ounas che al 21’ ha impegnato severamente Donnarumma. Piatek, sostituito da Cutrone al 79’, è stato salutato da una ovazione: a Milano dopo quanto visto ieri sono tutti certi di aver trovato la soluzione che i rossoneri cercavano al problema del gol. Il Napoli ha poi cercato di accorciare le distanze fino alla fine (tanto sbilanciato che Callejon ha chiuso da terzino destro). Invano. Il Milan troverà ora la vincente tra Inter e Lazio.

La nota stonata

Da segnalare che dalla curva rossonera sono partiti ancora i cori, i più beceri del repertorio ultrà, contro i napoletani.