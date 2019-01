Meningite, Grillo "Ragazzi, vaccinatevi"

Fatti&Storie

"Ho letto del caso meningite, sono preoccupata perché è una malattia molto insidiosa. Il giovane so che è in buone condizioni anche se non ho conoscenza del ceppo. Invito comunque i giovani adolescenti e i minori a vaccinarsi anche se non è obbligatorio perché ripeto può non dare esito mortale". Lo ha affermato il ministro della Salute Giulia Grillo, dopo il caso del ragazzo ricoverato per meningite al Policlinico Gemelli di Roma che aveva partecipato ad un convegno alla Camera dei Deputati sul tema della Shoah. "Ci sono stati già due casi, a Roma e in Sardegna. E' una patologia contagiosa e quindi bisogna stare anche attenti alla gestione del malato".

"Basta diete fai da te". Non solo. "La nutrizione è una scienza e non ci si può improvvisare - ha aggiunto il ministro - Chi decide di seguire un regime ipocalorico per perdere peso lo deve fare rivolgendosi a dei professionisti del settore e non affidarsi ai cosiddetti guru, perché si possono avere gravi danni alla salute. Mi riferisco alle diete iperproteiche prive di qualsiasi carboidrato semplice o complesso che possono provocare insufficienza renale o danno renale, anche momentaneo, ma che comunque richiede ospedalizzazione e cure. Non c'e' alcun motivo di arrivare a questo risultati". "Ci sono diete ipocaloriche - ha detto il ministro - che abbinate all'esercizio fisico riescono tranquillamente a far perdere peso in perfette condizioni di salute e senza assumere farmaci o fantomatici integratori che costano un patrimonio e che in realta' non servono assolutamente a nulla".