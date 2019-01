Il Museo Egizio guida il restyling al Cairo

Fatti&Storie

TORINO Il Museo Egizio guiderà il progetto triennale dell’Unione Europea per lo sviluppo del “cugino” del Cairo. Si occuperà del piano da 3 milioni di euro Transforming the Egyptian Museum of Cairo per il restyling del sito museale egiziano, in collaborazione con le più importanti strutture del mondo, come il Louvre e il British Museum.

Si confronteranno sulle modalità espositive della collezione per supportarne la candidatura a Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco. «Siamo orgogliosi di tornare, con Torino e col nostro Museo, nel cuore dell’Egitto - ha sottolineato Evelina Christillin, presidente del Museo Egizio torinese -. per vivere un’esperienza di collaborazione scientifica e professionale nel Paese che ci ha consentito di essere quello che siamo: un centro di ricerca e saperi legati sempre di più alla splendida civiltà fiorita sull’altra sponda del Mediterraneo». Un progetto «di alto valore scientifico e culturale - spiega il direttore Christian Greco - che offre alle principali collezioni egittologiche europee l’opportunità di operare in un’ottica di piena collaborazione e di intervenire sul campo fianco a fianco con i colleghi egiziani, in un processo reciproco di accrescimento».

CRISTINA PALAZZO