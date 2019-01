Atalanta-Juventus Bonucci out per un mese

Sport

CALCIO La più brutta Juve della stagione, reduce comunque dalla vittoria di Roma contro la Lazio, verificherà domani (alle 20.45) a Bergamo contro l’Atalanta se davvero quanto visto nel primo tempo sotto il Cupolone corrispondeva al vero. Non ci sarà da scherzare, dal momento che la squadra di Gasperini ha spesso messo in difficoltà i bianconeri: sarà per di più una Signora priva di alcune pedine, ma non è in discussione la volontà di arrivare in fondo alla competizione: in attesa di capire le condizioni di Mandzukic, Pjanic e Khedira, mancherà Bonucci, la cui caviglia dolorante lo terrà fuori dai campi per un mese mettendolo fuori gioco per l’andata degli ottavi di Champions contro l’Atletico Madrid.

D.LAT.