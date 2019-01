Sequestro di migranti "Processate Salvini"

Fatti&Storie

Il tribunale dei ministri di Catania ha chiesto di processare il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, per il caso della nave Diciotti, cui nell’agosto scorso fu rifiutato per 10 giorni di sbarcare i migranti in Sicilia a causa del contenzioso con Malta e l’Unione Europea. Nonostante la procura di Catania si fosse espressa per l’archiviazione, il collegio etneo ha avviato la procedura per richiedere l’autorizzazione a procedere per il titolare del Viminale per sequestro di persona e abuso di potere.

«Ci riprovano, torno ad essere indagato per sequestro di persona e di minori, con una pena prevista da 3 a 15 anni», ha commentato Salvini in diretta Facebook, «manco fossi uno spacciatore o uno stupratore. Ora la parola passa al Senato e ai senatori che dovranno dire si o no, libero o innocente, a processo o no. Ma lo dico fin da ora, io non cambio di un centimetro la mia posizione».

Lo scontro si consuma mentre si apre un nuovo caso politico per la nave umanitaria Sea Watch 3 che, con i 47 migranti a bordo salvati sabato scorso, si è diretta verso la Sicilia orientale in cerca di un riparo dal mare in tempesta. Salvini l’ha definita «una provocazione» e ha ribadito che «nessuno sbarcherà in Italia»: «Pronti a mandare medicine, viveri e ciò che dovesse servire ma i porti italiani sono e resteranno chiusi». Il caso della Diciotti, invece, risale all'agosto scorso, quando la nave della Guardia costiera italiana con a bordo 177 migranti salvati nel Mediterraneo centrale era stata costretta a vagare per diversi giorni in attesa di un porto in cui sbarcare i migranti.

Secondo i giudici le decisioni politiche di Salvini - senza entrare nel merito - hanno violato le leggi internazionali e nazionali e hanno configurato l’abuso di potere. Ora la decisione in proposito rischia di diventare un ulteriore caso politico all’interno della maggioranza in Senato.

Nel frattempo prosegue il trasferimento dei migranti dal Cara di Castelnuovo di Porto.