La frustata di Immobile «Serve personalità»

CALCIO “Serve personalità, non puoi fare il compitino”. Queste le parole di Immobile, a Sky, in vista del big match contro la Juve. Obbligatorio, per la Lazio, cambiare passo contro le grandi: finora, la squadra di Inzaghi è andata ko due volte con il Napoli, a Torino contro la Signora, nel derby contro la Roma, a San Siro contro il Milan e all’Olimpico contro l’Inter. “L'importante è avere continuità e migliorare il rendimento del girone di andata. Non stiamo giocando al livello dell’anno scorso, ma stiamo lavorando per ritornare al meglio”. Trovandosi a meno due dal quarto posto, tutto è però ancora in gioco: “E' un campionato più difficile dell'anno scorso, dobbiamo fare qualcosa in più”.

