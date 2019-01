Juve a casa Lazio con assenze importanti

Sport

CALCIO Tre titolari assenti, domenica sera all’Olimpico contro la Lazio. Bene ma non benissimo, anche se la rosa della Juventus è talmente ampia e qualitativa che nessuno probabilmente ci farà caso. Però è un fatto che Allegri non avrà a disposizione Pjanic, Khedira e Cancelo: è già successo più o meno recentemente e la squadra ha continuato a vincere, senza rallentamenti di sorta. Starà alla Lazio provare ad approfittarne: De Sciglio, Bentancur ed Emre Can offrono in ogni caso ampie garanzie. Mancherà anche Mandzukic, tuttora infortunato pur se in recupero: con il Douglas Costa visto ultimamente – ma anche con il Bernardeschi ammirato contro il Chievo – la coperta bianconera è però lunga anche in attacco. Dove si attende la riscossa di Ronaldo, reduce dal rigore sbagliato contro il Chievo.

DOMENICO LATAGLIATA