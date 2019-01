Tra Inter e Icardi torna l'ottimismo

Sport

CALCIO L’Inter e Mauro Icardi ufficializzeranno presto il rinnovo del contratto: un incontro c’è già stato nei giorni scorsi e, grazie all’intervento diretto della famiglia Zhang, si è tornati a essere ottimisti. L’offerta è salita a 7 milioni di euro l’anno, con clausola rescissoria portata fino a 180 milioni di euro da ritenersi valida dal primo al 15 luglio di ogni anno di contratto e fino al 2022. Rimanendo in casa nerazzurra, un occhio è sempre rivolto a Darmian: la Juve si è un po’ defilata, affare fattibile anche se lo United chiede 6 milioni per il prestito e altrettanti per il riscatto.

JUVENTUS. Il Real vorrebbe Dybala per l’estate, essendo pronto a spendere 100 milioni di euro: se ne sentiranno ancora delle belle, tenuto conto anche dei buoni rapporti tra le due società. Ieri, incontro tra lo staff di Benatia e Paratici: per il momento nessun addio, ma le parti si rivedranno. Dovesse partire, la strada più concreta è quella che porta al difensore danese del Chelsea Andreas Christensen.

MILAN. I rossoneri lavorano in prospettiva e hanno chiuso l’acquisto di Leroy Abanda, terzino sinistro di 18 anni del Monaco: contratto di quattro anni e mezzo.

LAZIO. Attenzione ai centrocampisti, soprattutto nel caso in cui dovesse partire Badelj: Tare ha messo nel mirino Arijan Ademi, 27enne macedone della Dinamo Zagabria.

ROMA. Poche voci. Sarebbe stato comunque offerto Adrien Silva, centrocampista del Leicester con contratto in scadenza nel 2021.

TORO. Anche qui, poco o nulla dopo che il ds Petrachi ha sostenuto non esserci bisogno di nulla: l’ipotesi Gagliardini resiste, ma non è caldissima.

DOMENICO LATAGLIATA