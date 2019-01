FMI contol'Italia "Una minaccia per l'economia"

Fatti&Storie

Dopo la Banca d’Italia, anche il Fondo monetario internazionale abbassa a un modesto +0,6% la sua previsione di crescita del Pil tricolore per il 2019. Aggiungendo, per di più, che la situazione italiana rappresenta una delle principali minacce a livello economico in Europa, insieme a una Brexit senza accordo. E anche in questo caso alle cifre presentate dagli economisti si oppone una voce politica proveniente dal governo. Se a ribattere a Palazzo Koch era stato Luigi Di Maio, evocando previsioni che talvolta si rivelano «infondate», a commentare la nuova edizione del World Economic Outlook stilato dagli esperti dell’organizzazione con sede a Washington è l’altro vice premier, Matteo Salvini. «Italia minaccia e rischio per l’economia globale? Piuttosto è il Fmi che è una minaccia per l’economia mondiale», tuona il leader leghista, parlando di «una storia di ricette economiche coronata da previsioni errate, pochi successi e molti disastri».

Non di sola Italia si parla, naturalmente, nell’aggiornamento del rapporto sulle prospettive economiche mondiali presentato a Davos alla vigilia del Forum economico mondiale. Ma in un quadro complessivo fatto più d’ombre che di luci - la crescita globale, confermata al 3,7% per il 2018, è stata limata di due decimali al 3,5% nel 2019 e di un decimale al 3,6% nel 2020 -, la situazione italiana è tra quelle che destano più preoccupazioni, a causa di una combinazione di rischio sovrano e finanziario che «aggiunge venti contrari alla crescita», come sintetizzato dalla capo economista del Fmi, Gita Gopinath. E infatti il taglio alla stima di crescita del Pil tricolore per l’anno appena iniziato, quattro decimi di punto percentuale in meno, è il secondo più pesante di tutta l’eurozona dopo quello della Germania, che paga con sei decimali di revisione le difficoltà del settore trainante dell’auto e una bassa crescita della domanda esterna. L’appello che l’FMI lancia alle nazioni è intanto quello a fare fronte comune.