Il fenomeno Tsitsipas abbatte Re Federer

TENNIS Il Re depone la corona e lo sfidante vive una giornata che difficilmente dimenticherà. Roger Federer interrompe la sua difesa del titolo agli Australian Open. A fare l’impresa è il greco Stefanos Tsitsipas, 20 anni, protagonista del più grande exploit sino a qui del primo Slam 2019. Il campione delle Next Gen Finals di Milano ha battuto, per la prima volta in carriera, negli ottavi di finale il 37enne fuoriclasse elvetico. E confermato di essere uno de nomi su sui scommettere. King Roger, numero 3 del mondo e del tabellone, appena dodici mesi a Melbourne Park aveva messo in bacheca il 20esimo trofeo Slam. 6-7(11) 7-6(3) 7-5 7-6(5) il punteggio del confronto generazionale che ha infiammato per tre ore e tre quarti la Rod Laver Arena, in favore di Tsitsipas, numero 15 del ranking e 14esimo favorito del seeding, capace di imporsi sul veterano Federer con uno stile brillante e la capacità di gestire le emozioni nei momenti chiave dell’incontro. Ad applaudire l’impresa del greco, tanti connazionali sugli spalti e all’esterno dell’impianto: come numero quella ellenica è la seconda comunità della città. Federer, che non perdeva a Melbourne dalla semifinale 2016 contro Djokovic, rinvia dunque l’appuntamento con l’agognato titolo numero 100 in carriera e il 21esimo Major. Nella sua bacheca restano sei i trionfi nello Slam australiano (2004, 2006, 2007, 2010, 2017 e 2018). A fine gara 'King Roger' ha annunciato che quest’anno sarà al Roland Garros: "Non posso dire che il Roland Garros mi sia mancato gli anni scorsi. Avevo voglia magari un’altra volta di giocarlo di nuovo. E di non prendermi di nuovo una pausa molto lunga, perché non ho la sensazione che sia così necessario stavolta per il mio tennis".

«Mentalmente avrei potuto crollare in qualunque momento», ha commentato in conferenza stampa l’ellenico. "Ma non è successo perché volevo tremendamente vincere e in campo si è visto. Se non fossi stato in grado di reggere di testa questa pressione la partita sarebbe andata diversamente". Tsitsipas si giocherà un posto in semifinale con Roberto Bautista Agut. Continua a stupire lo spagnolo, numero 24 Atp e 23esima testa di serie, imbattuto in questo 2019. Dopo i successi su Murray, Millman e Khachanov, il 30enne di Castellon de la Plana si è aggiudicato un’altra maratona ai danni del croato Marin Cilic, numero 7 del ranking e sesta testa di serie: 6-7(6) 6-3 6-2 4-6 6-4 il punteggio con cui, dopo quasi 4 ore di lotta, si è è arreso il 30enne nato a Medjugorje, finalista della passata edizione. Per Bautista Agut, prima volta ai quarti di uno Slam. Nessun problema invece per uno dei grandi favoriti al trionfo finale, Rafa Nadal, rientrato a Melbourne dopo quattro mesi di assenza. Lo spagnolo numero 2 del mondo e del tabellone, ha dominato anche il ceco Tomas Berdych, attualmente numero 57 Atp: 6-0 6-1 7-6(4) il punteggio con cui si è imposto il mancino di Manacor, in due ore e 5 minuti. Nadal si giocherà il pass per le semifinali contro il Next Gen statunitense Tiafoe, numero 39 Atp, che dopo essersi sbarazzato di Anderson e di Seppi ha eliminato il bulgaro Dimitrov, numero 21 Atp e 20esima testa di serie.

Anche il tabellone femminile ha riservato sorprese. E’ uscita di scena la seconda favorita del torneo, Angelique Kerber, campionessa del 2016, sconfitta in appena 56 minuti da Danielle Collins. La statunitense si è imposta con il punteggio di 6-0 6-2 sulla tedesca, numero 2 del ranking e del seeding. Altra sorpresa il ko dell’americana Sloane Stephens, numero 5 del tabellone, eliminata in tre set dalla russa Pavlyuchenkova. Rispetta invece il pronostico Petra Kvitova, che ritrova i quarti dopo sette anni. La ceca, numero 6 del ranking ed ottava favorita del seeding, ha eliminato la 17enne statunitense Anisimova, numero 87 Wta, prima 'millennial' a raggiungere il quarto turno in uno Slam. Prossima avversaria per Kvitova Ashleigh Barty, campionessa di casa, vittoriosa sulla russa Maria Sharapova, vincitrice del torneo nel 2008, rimontata per 4-6 6-1 6-4 dopo due ore e 22 minuti. L’australiana approda per la prima vota in carriera nei quarti in uno Slam.

