Il Milan fa spese in Cina Roma su Thiago Mendes

Sport

CALCIO La vetrina è del Milan, nel giorno della presentazione di Paquetà (35 milioni) e della mezza sgridata di Leonardo a Higuain: “Ha vissuto un momento un po’ così. Deve chiuderlo e pedalare”. L’altro obiettivo per il mercato di gennaio è Ferreira Carrasco, esterno offensivo belga in forza ai cinesi del Dalian Yifang sul quale però sarebbe piombato anche l’Arsenal di Emery, disposto a offrirgli un ingaggio da 10 milioni, lo stesso percepito in Oriente. Fosse vero, il Milan non potrebbe competere visti i problemi legati al fairplay finanziario.

JUVENTUS. Romero è il difensore del futuro per i bianconeri: valutazione complessiva di 20 milioni, accordo trovato nei giorni scorsi a Dubai in occasione della consegna dei Globe Soccer Awards grazie a un incontro tra Enrico Preziosi e Fabio Paratici. Sullo sfondo, ma è operazione rischiosa e comunque per l’estate, resta il profilo di Marcelo che lascerebbe il Real Madrid dopo dodici anni: vero che Alex Sandro ha appena firmato fino al 2023, vero che su di lui ci sono sempre il Psg e le big inglesi.

INTER. A Marotta piace l’udinese De Paul e Ausilio ha già chiesto informazioni ai friulani: valutazione di 25-30 milioni, affare fattibile ovviamente per la prossima sessione.

ROMA. Le precarie condizioni di De Rossi (non da operare, comunque) obbligano la Roma a investire subito: il nome forte per la mediana è quello di Thiago Mendes (Lille), valutato intorno ai 15 milioni. C’è altro, anche: Hector Herrera, centrocampista messicano del Porto, a giugno si libererà a zero e piace parecchio sia a Monchi che al Milan.

TORO. In attesa di capire se Meitè resterà granata, partirà quasi certamente fino a fine stagione Simone Edera, chiesto da Parma, Frosinone, Chievo e anche Udinese.

LAZIO. Uno tra Basta e Patric lascerà la capitale: a quel punto, Tare andrà su Zappacosta (Chelsea), che potrebbe arrivare a Roma in prestito con diritto di riscatto fissato a 12-13 milioni. Inglesi al momento dubbiosi sulla formula.

DOMENICO LATAGLIATA