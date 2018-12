La Conferenza sul Clima finisce con un mezzo flop

Fatti&Storie

POLONIA Il faticoso e blando compromesso raggiunto a Katowice dalla conferenza sul clima Cop 24 permetterà di rendere operativo l’accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici. Restano però forti dubbi sulla possibilità di centrare l’obiettivo fissato a Parigi, ovvero limitare la crescita della temperatura media globale entro la fine del secolo a un massimo di 2 gradi centigradi rispetto ai livelli pre-industriali, rimanendo il più possibile vicini agli 1,5 gradi. I lavori aperti il 3 dicembre - a cui hanno partecipato 196 Stati - si sono protratti 24 ore più del previsto, ma hanno portato pochi passi in avanti. A preoccupare gli ambientalisti è il nodo degli Indc, le promesse di riduzione delle emissioni di CO2, che la conferenza non ha sciolto. Manca nel testo un messaggio chiaro per un aumento degli sforzi nazionali entro il 2020, l’anno in cui i Paesi dovranno comunicare i nuovi impegni. E questo malgrado l’ultimo rapporto di ottobre dell’Ipcc sul clima abbia avvertito che il mondo potrebbe raggiungere i +1,5 gradi già nel 2030.

