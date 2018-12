Rubate pietre di inciampo in memoria dei deportati

Fatti&Storie

Rubate nel Rione Monti alcune pietre di inciampo poste in memoria dei deportati nei capi di sterminio nazisti. Lo rende noto via Facebook Nathalie Naim, consigliera del I Municipio: "Gravissimo a Monti che continua a essere terra di nessuno: furto nella notte a Via Madonna dei Monti, asportate le pietre d'inciampo poste in memoria di chi viveva in quel palazzo, e fu deportato nei campi di sterminio....un furto aberrante e incomprensibile... Post di Barbara Bianchi".

Raggi e Zingaretti. "Inaccettabile il furto di 20 pietre d’inciampo, realizzate in memoria dei cittadini ebrei deportati nei campi di concentramento, nel rione Monti. Un gesto che condanno con forza e profonda indignazione. La memoria esige rispetto", scrive su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Trovo gravissimo quanto avvenuto la scorsa notte nel rione Monti. Un gesto inqualificabile e vergognoso che offende la memoria di cittadini ebrei deportati nei campi di sterminio nazisti. Mi auguro che le pietre rubate possano tornare al più presto al loro posto", dichiara il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.