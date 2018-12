Lazio, torna il sereno ma Milinkovic è sul mercato

Sport

CALCIO Dalle parti di Formello il pareggio amaro per 2-2 contro la Sampdoria è stato un brutto incidente di percorso: dopo una settimana di ritiro, in cui tecnico e giocatori si sono lungamente confrontati, i biancocelesti sono tornati dalle loro famiglie. E ieri hanno anche usufruito di una giornata di riposo. Da preparare, adesso, ci sono due partite: quella di giovedì contro l’Eintracht Francoforte di Europa League, assolutamente inutile dal punto di vista della classifica, ed in campionato la gara ben più importante contro l’Atalanta del 17 dicembre. Intanto Milan ed Inter sarebbero alla finestra per provare un assalto a Milinkovic-Savic già durante la sessione di calciomercato di gennaio: difficilmente Lotito, però, potrà continuare a pretendere i 150 milioni di euro richiesti in estate. Ed il giocatore potrebbe partire.