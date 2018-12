Per Lazio-Eintracht l'allerta è massima

Fatti&Storie

ROMA C’è un clima pesante intorno al match tra la Lazio e l’Eintracht Frankfurt, che si giocherà giovedì 13 dicembre all’Olimpico, e la rivalita sportiva tra le tifoserie c’entra poco.

Da giorni l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive è in contatto con le autorità tedesche, che hanno lanciato l’allarme. Gia da mercoledì è previsto infatti l’arrivo di circa 3.000 supporter dell’Eintracht, sprovvisti del biglietto per assistere alla sfida di Europa League all’Olimpico. Tifosi che raggiungeranno la Capitale autonomamente. E le premesse per una serata di tensioni ci sono tutte: nel corso della partita di andata, il 4 ottobre scorso, circa 20 tifosi laziali furono assediati in un pub di Francoforte da un nutrito gruppo di ultras dell’Eintracht, accompagnati da 40 supporter dell’Atalanta (le due tifoserie, entrambe con simpatie per la sinistra radicale sono gemellate). L’assalto fu respinto, ma i tedeschi si presentarono sugli spalti della Commerzbank Arena col “bottino di guerra”: sciarpe, magliette e bandiere strappate ai biancocelesti. Dal giorno dopo sui social sono comparse le promesse di “rappresaglia” da parte degli ultras laziali.

Quattro giorni fa la dirigenza della Lazio ha aumentato la disponibilità dei biglietti acquistabili dai sostenitori dell’Eintracht, da 5.800 a 8.500, con il probabile intento di evitare eventuali scontri o assalti fuori dallo Stadio. Da parte sua anche Peter Fischer, presidente dell’Eintracht ha ammonito i supporter tedeschi a non andare a Roma per il timore di disordini.

PAOLO CHIRIATTI