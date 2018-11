Furbetti nella sanità 42 indagati in Sicilia

Fatti&Storie

PALERMO La “malattia” dell’assenteismo aveva contagiato un pezzo importante della Pubblica amministrazione siciliana: quella che si occupa di sanità. Ben 42 i dipendenti indagati dell’assessorato regionale alla Salute: 22 sottoposti a misure restrittive, di cui 11 arresti domiciliari; 20 i denunciati. Le indagini con microspie hanno messo in luce «una consolidata prassi di assenteismo realizzata con un via vai di dipendenti pubblici che, in autonomia, gestivano i loro turni di servizio con presenze fittizie furbescamente certificate».

