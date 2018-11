La dura legge di Hamilton Vinta anche l'ultima gara

Sport

FORMULA 1 Lewis Hamilton chiude in trionfo la stagione in cui si laurea per la quinta volta campione del mondo: vince per la quarta volta in carriera ad Abu Dhabi, davanti a Vettel su Ferrari che si conferma secondo in classifica e Max Verstappen e Daniel Riciardo su Red Bull. Quinto il compagno di squadra Valtteri Bottas. Ultima gara in Ferrari veramente triste per Kimi Raikkonen che esce, mestamente, al settimo giro: la sua F71H si pianta proprio in pieno rettilineo e in classifica generale il finlandese scende dal podio superato al terzo posto da Bottas. Quella di ieri, poi, è stata l’ultima gara in carriera per Fernando Alonso, undicesimo al traguardo, che lascia il Circus dopo 17 anni al volante di bolidi e due mondiali vinti.

«Vettel, un onore»

«È stato un vero onore gareggiare con Sebastian- ha detto Hamilton concedendo l’onore delle armi al ferrarista, « è sempre stato un pilota onesto, che lavora duro, e un grande in gara. Ha fatto un lavoro fantastico per tutta la stagione, c’è tanta pressione su di noi e non dovete giudicare i nostri errori come fallimenti. Sono sicuro che l’anno prossimo tornerà ancora più forte». Vettel, dal canto suo, ha risposto col fioretto, rendendo omaggio al vincitore: « Lewis è il campione e merita di essere il campione». Punto.

L’addio di Fernando

A spezzare la monotonia di questo clima da ultimo giorno di scuola ci aveva pensato - si fa per dire- Nico Hulkenberg con un bruttissimo incidente in avvio gara: il pilota della Renaul si è schianatato contro le barriere ma, per fortuna, è rimasto illeso. Ed allora il momento più emozionante è stato il giro d’onore di Fernando Alonso, “scortato” da Hamilton e Vettel. «È stato bellissimo gareggiare con questi campioni, mi sento un privilegiato. Grazie per tutto e alla Formula 1, sarò sempre appassionato di questo spettacolo».