Zhang: «L'Inter un ponte tra l'Italia e il mondo»

Sport

CALCIO L’Inter ha un «ruolo di ponte e di canale di comunicazione tra Cina, Italia ed Europa, verso i tifosi e i consumatori di tutto il mondo», ecco perché in futuro «continuerà a impegnarsi sui mercati globali», in particolare per dare «sviluppo del calcio giovanile in questo paese, creando anche nuove opportunità per i giovani giocatori cinesi di arrivare nelle migliori academy europee». Lo ha detto il presidente dell’Inter Steven Zhang in occasione del China International Import Expo. Dalla società al campo: Skriniar ha detto che l’Inter va a Bergamo solo «per vincere, anche se l’anno scorso l’Atalanta ci ha messo in difficoltà». Il suo collega in difesa De Vrij ha detto, pensando invece alla Champions, che «il Tottenham è stata la svolta». Il club inglese ha perso per fino a fine anno Mousa Dembele.

METRO