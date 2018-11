Meteo, in Italia si apre un'altra settimana difficile

Fatti&Storie

Sarà un'altra settimana difficile dal punto di vista meteo. Ecco le previsioni del tempo in Italia fornite dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare.

LUNEDI 5: NORD - cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge rovesci o temporali diffusi, localmente anche intensi su alto Piemonte e Valle d'Aosta, in parziale attenuazione serale sull'Emilia-Romagna. CENTRO E SARDEGNA: cielo molto nuvoloso o coperto sulle regioni tirreniche, con rovesci o temporali diffusi, localmente anche intensi sul Lazio centromeridionale e sulle aree interne dell'Abruzzo; poco nuvoloso o velato sul resto del paese. SUD E SICILIA: al primo mattino molte nubi sulla Puglia centromeridionale accompagnate da rovesci o temporali diffusi ed intensi; cielo da poco a parzialmente nuvoloso sul resto del meridione. dalla seconda parte della mattinata parziale attenuazione dei fenomeni sulla Puglia centromeridionale e loro contestuale intensificazione sulla Campania settentrionale. Dal pomeriggio generale graduale attenuazione dei fenomeni, con in serata cielo da poco a parzialmente nuvoloso su tutto il meridione. TEMPERATURE: minime in diminuzione al centro-sud e sul triveneto, stazionarie o in lieve aumento sul resto del paese; massime in aumento sulle due isole maggiori, Calabria ed a ridosso delle aree appenniniche versante adriatico, in diminuzione sulle regioni alpine e prealpine centrorientali e sulla puglia centromeridionale, generalmente stazionarie altrove. VENTI: moderati da sud-est al centro-sud e da est sulla pianura padana; deboli variabilita' sul resto del paese. MARI: da molto mosso ad agitato il Tirreno; da mossi a molto mossi i restanti mari.

MARTEDI 6: molte nubi al nord e sulle regioni tirreniche, con rovesci o temporali diffusi, localmente anche intensi al nord-ovest; cielo in generale velato sul resto del paese.

MERCOLEDI 7: ancora molte nubi al nord-ovest, regioni alpine e prealpine e regioni tirreniche, con rovesci o temporali, da sparsi a diffusi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del paese.

GIOVEDI 8 e VENERDI 9: giovedì al primo mattino ancora molte nubi al nord e sulle regioni tirreniche con rovesci o temporali da sparsi a diffusi; ampi spazi di sereno sul resto del paese. Dalla seconda parte della mattinata graduale diradamento della nuvolosità a partire dalle regioni occidentali, con in serata cielo da poco a parzialmente nuvoloso su tutto il paese. Nella giornata di venerdì addensamenti compatti in pianura padana e sulle regioni adriatiche centromeridionali; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del paese.