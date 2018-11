Il flagello persisterà (e i danni si accumulano)

Fatti&Storie

ROMA È ancora allerta arancione oggi in alcune regioni come Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio. Nel nuovo aggiornamento del Dipartimento della Protezione Civile si avvisa che continueranno le condizioni di maltempo. «I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche», scrive il Dipartimento. Previste ancora precipitazioni «accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento». È stata inoltre valutata allerta gialla «sui settori occidentali del Piemonte, parte di Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Lazio, oltre che sulla Campania, su alcuni bacini di Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia e sull'intero territorio di Calabria, Sicilia e Sardegna».

Il meteo

Solo venerdì dovrebbe arrivare l’estate di San Martino. Per ora, però, la “porta Atlantica” continua a far affluire correnti umide e instabili verso il Mediterraneo e tra oggi e mercoledì sono attesi piogge e temporali. Le regioni piu' a rischio sono quelle settentrionali ma il maltempo potrebbe estendersi al settore tirrenico centrale. Martedì arriva un secondo fronte che porterà piogge forti soprattutto su Piemonte e Liguria ma in estensione a Toscana e Lazio. Piogge anche mercoledì e giovedì su Nord e Centro.

I danni

I danni del maltempo non sono limitati alle situazioni immediate, alle (troppe) vittime e ai disagi. Lasciano infatti uno strascico che può compromettere duramente interi settori. Basti pensare che per ripopolare le foreste devastate sulle Alpi bellunesi potrebbe occorrere un secolo di tempo. Nel frattempo per quest’anno la stagione invernale e sciistica corre il serio rischio di essere compromessa per danni economici ingentissimi. Il settore della pesca ha denunciato mancati introiti per decine di milioni, mentre molto maggiori potrebbero essere i danni in agricoltura.