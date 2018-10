Undici vittime per il maltempo

Fatti&Storie

ROMA È ancora emergenza maltempo in gran parte del Nord Italia, dopo un lunedì di nubifragi, frane, mareggiate e trombe d’aria che ha causato danni pesantissimi (in corso di stima) in tutta la penisola. Le situazioni più critiche si registrano in Liguria e in Trentino-Alto Adige. Intanto il bilancio aggiornato è di 11 morti e quattro feriti gravi. Alle sette vittime di cui si era avuta notizia lunedì (due in provincia di Frosinone, una a Terracina in provincia di Latina, una a Napoli, una ad Albisola nel Savonese, una a Feltre nel Bellunese e un vigile del fuoco volontario a San Martino in Badia, in provincia di Bolzano), se ne sono aggiunte altre quattro. Si tratta di una donna trovata morta in casa a Dimaro, in Val di Sole, in Trentino; di un 63enne sospinto contro gli scogli a Cattolica durante un’uscita in kitesurf; di un pescatore annegato nel lago di Levico in Trentino e di un 61enne travolto da un torrente nel bellunese. Ancora disperso un velista nel mare davanti a Catanzaro.

Rapallo nella tempesta

Il maltempo sta flagellando in particolare le coste, con venti oltre i 100 chilometri orari e mareggiate con onde anche di sette metri. In 48 ore ci sono stati più di 7mila interventi di soccorso effettuati dai 5.800 vigili del fuoco sul territorio nazionale per allagamenti, smottamenti e rimozione di alberi caduti. In Liguria oltre 20 mila persone sono senza energia elettrica; mentre a Rapallo ha ceduto parte della diga e 19 persone che erano rimaste sui muraglioni sono state salvate dai vigili del fuoco. Al porto turistico decine di super yacht, tra cui quello della famiglia Berlusconi, hanno rotto gli ormeggi e si sono schiantati contro la costa. La strada per Portofino non esiste più. A Venezia allagati i mosaici del pavimento della Basilica di San Marco.

