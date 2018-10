Quattro morti a Crotone Chiuse molte scuole

Fatti&Storie

Roma Quattro persone sono morte a Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, travolte da una frana mentre svolgevano lavori di emergenza ad una condotta fognaria danneggiata dal maltempo degli scorsi giorni. Le vittime sono un noto imprenditore calabrese e tre operai. I soccorritori li hanno trovati in piedi, con le mani alzate per ripararsi la testa. L’incidente sarebbe avvenuto per un movimento di terra da riporto incautamente accatastata. Erano scesi nello scavo e stavano sistemando un tubo, quando la terra, particolarmente argillosa, ha ceduto e sono stati inghiottiti.

Allerta maltempo

È allerta nell’Italia del nord e sulle regioni tirreniche per l’ondata di maltempo eccezionale che avrà il picco oggi. In Friuli è prevista in tre giorni la stessa pioggia di tre mesi. A Roma il vento è atteso a livello «tempesta». In Liguria è allarme rosso praticamente ovunque. E a codice rosso è stato alzato l’allerta per rischio idrogeologico su gran parte delle prealpi e le aree lacustri della Lombardia. All’Isola d’Elba una violenta mareggiata ha abbattuto il vecchio pontile di Vigneria, simbolo della storia mineraria dell’isola. Chiuse le scuole in moltissime località: a Roma e diversi paesi della provincia, a Genova, in Veneto.