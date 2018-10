X Factor: ultima sfida Home Visit

Spettacoli

TELEVISIONE Con l’ultima degli Home Visit (domani ore 21.15, Sky Uno) cala il sipario sulle selezioni di X Factor. Solo i migliori 12 saranno i protagonisti del talent dalla prossima settimana sul palco dell’X Factor Arena.

Fedez è in Toscana con Takagi e Ketra, per formare la squadra degli Over. Dovrà scegliere tra Matteo Costanzo, Jennifer Milan, Naomi Rivieccio, Gaston Gordillo e Renza Castelli. Battagliano nella squadra degli Under Uomini di Mara Maionchi, assistita da Lauro, in Provenza: Leo Parmeggiani, Leo Gassman, Pierfrancesco Criscitiello, il krooner 16enne Emanuele Bertelli e Marco Anastasio. Mentore delle Under Donne, Manuel conta sul sostegno di Ghemon in Belgio per scegliere tra Camilla Musso, Martina Attili, Ilaria Pieri, Luna Melis, Iggy Azalea e Sherol Dos Santos Da Veiga.

In Norvegia Asia Argento con Alioscia Bisceglia sceglierà tra: Red Bricks Foundation, Seveso Casino Palace, Inquietude, Moka Stone e i Bowland. Che vincano i migliori!

