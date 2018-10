Infarto per Vendola ma sta bene

Fatti&Storie

Roma Lunedì scorso Nichi Vendola, accusando un malessere, è stato ricoverato presso l’Ospedale Gemelli di Roma, dove gli è stato diagnosticato un infarto. A Vendola sottoposto a intervento chirurgico è stato applicato uno stent. Nei prossimi giorni verranno date ulteriori notizie sullo stato di salute del paziente che non è in pericolo di vita. È quanto si apprende da fonti di Sinistra italiana-Leu. Solidarietà e auguri di pronta guarigione all’ex presidente della regione Puglia sono giunti da molteplici esponenti politici. A partire dagli ex presidenti del Senato Piero Grasso e della Camera Laura Boldrini, entrambi parlamentari nella sinistra. Ma auguri sono anche arrivati dal vicepresidente del Senato, il leghista Roberto Calderoli.