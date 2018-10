Il vortice non si ferma Nubifragi anche domani

Fatti&Storie

Non si placa l'intenso vortice perturbato chde sta interessando l'Italia in questi ultimi giorni: dopo aver spazzato il Sud provocando gravi danni e causando la morte di due persone, che il maltempo tra oggi e domenica si porta verso le regioni centro-settentrionali. Fin dal mattino precipitazioni di debole intensità stanno interessando le regioni settentrionali; nel contempo, sono attese piogge localmente intense sospinte da forti venti di Libeccio, anche a carattere di nubifragio, sul Lazio fino a Roma e sulla Toscana, fino a Firenze e tra le province di Massa e Lucca. Sulle regioni adriatiche, sospinti da forti venti di Scirocco, i temporali raggiungeranno le Marche, per poi interessare la Romagna con piogge anche di forte intensità e salire su verso Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Domenica. Domenica i temporali continueranno ad insistere sulle regioni tirreniche centrali, specie sul Lazio fino a Roma, lungo la dorsale Appenninica, interessando a piu' riprese il versante adriatico; da segnalare inoltre i possibili nubifragi entro la mattinata sulla Campania, fino a Napoli. tempo spesso piovoso al Nordest, mentre su Piemonte e Liguria tendera' a peggiorare dal pomeriggio. Per quanto riguarda le temperature, queste si manterranno su valori stazionari su tutto il Paese.