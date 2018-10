Terzo Municipio, incontro con lo storico

Fatti&Storie

INCONTRI Dalle grandi domande della scienza, con Elena Cattaneo, alla storia con Alessandro Portelli: domani pomeriggio "Grande come una città" incontra lo storico, critico musicale e anglista fra i più grandi sostenitori dell’importanza della tradizione orale. Una tradizione che è viva e vitale nella memoria del Terzo Municipio che, in questo grande progetto culturale voluto dall’assessore Raimo, disegna un grande ponte fra cultura popolare e memoria storica, fra dibattito e consapevolezza dei temi portanti di questa nostra contemporaneità. Dove: Liceo Classico e Linguistico Statale Aristofane, via Monte Resegone 3, domani giovedì 4 ottobre, ore 18, ingresso libero.