Parla come mangi Il cibo al centro dei nostri discorsi

Fatti&Storie

web La sorpresa vera è che più si è giovani e più spesso si parla di cibo. Lo dice la ricerca "Italiani che parlano di cibo: un dibattito infinito" che ha indagato quanto sia vera la percezione che nel nostro Paese parlare di gusti a tavola sia importante quanto lo stesso atto di mangiare. I dati emersi confermano proprio questa passione irresistibile per il “food debate” che ogni giorno coinvolge il 51% dei nostri connazionali.

I ragazzi

Emerge dunque una propensione ben maggiore da parte dei giovani nel parlare di cibo: nella fascia di età tra i 18 e i 34 anni la percentuale sale infatti fino al 58%. Tuttavia non ha nulla a che vedere con l'utilizzo dei social, che si posizionano solo al sesto posto fra i "luoghi" in cui avvengono le conversazioni. Ed è invece tra le mura domestiche che si discute di più sul cibo e sui gusti (80% degli intervistati), quindi seguono ristorante (53%) e ufficio (45%). Fra i social invece la piattaforma preferita per discutere di cibo è Facebook.

Le regioni

La regione più social è la Campania: si confrontano su questi mezzi il 32% dei campani contro il 20% della media nazionale. D'altra parte è proprio la Campania una delle due regioni, insieme alla Puglia, in cui il dibattito è più frequente (rispettivamente per il 66% e il 61% degli intervistati contro il 51% della media nazionale). Nella classifica delle persone con cui capita più spesso di intavolare discussioni sul tema, gli amici conquistano il primo posto (segnalati dal 74% del campione) e battono il partner (al secondo con il 62% delle risposte), seguiti poi, in terza posizione, da genitori e colleghi (entrambi al 45%).

I motivi

Quanto al perché il tema del cibo sia così rilevante, il 44% degli italiani non ha dubbi: è un piacere della vita. L'essere parte della nostra cultura territoriale viene indicato solo in seconda battuta come motivazione di dibattito dal 17% del campione.